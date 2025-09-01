La Unidad Regional Capital realizó un operativo de prevención

Con un importante despliegue de recursos humanos y móviles, la Unidad Regional Capital inició este lunes un operativo de prevención del delito y controles vehiculares en las zonas céntrica y sur de ámbito capitalino.

“Realizamos recorridos de prevención de aproximación territorial, con la colaboración de personal de Distritos, ciclopolicías, motoristas, del 911 y de las Comisarías de las zonas 1 y 3, a los fines de aplicar la ley de Contravenciones Policiales, el Código Procesal Penal para erradicar todo accionar delictivo y la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 en puestos fijos para controlar a los conductores de vehículos. También aplicamos la Ley provincial de Narcomenudeo N° 9.188 y la Ley N° 2.3737 de Estupefacientes para combatir la comercialización de sustancias”, explicó el Comisario Mayor Manuel Orellana, segundo jefe de la Unidad Regional Capital, quien lanzó el operativo desde la avenida Papa Francisco y calle José Ingenieros.

“Estos operativos se realizan todos los días, durante la mañana, tarde y noche, para llevar tranquilidad y seguridad a los vecinos de la Capital manteniendo la paz y el orden público, conforme a las directivas del Ministerio de Seguridad, el Comando Superior y de la Unidad Regional Capital”, resaltó Orellana. /Comunicación Tucumán