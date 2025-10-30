Durante la jornada de este jueves, por disposición del Ministerio de Seguridad, a cargo de Eugenio Agüero Gamboa, la Unidad Regional Norte lanzó desde Yerba Buena un megaoperativo de control y prevención.

En ese sentido, el comisario inspector Héctor Marín, Jefe de Zona II de la Unidad Regional Norte, expresó: “siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de Policía, a través de los jefes de la U.R.N., implementamos un megaoperativo desplegando múltiples recursos”.

“El procedimiento, que constó de controles fijos y móviles, tuvo la participación de aproximadamente 150 efectivos de las cuatro zonas, pertenecientes a Unidades Especiales, Patrulla Motorizada las Talitas y Yerba Buena, Infantería, Dirección General de Drogas Peligrosas y Unidades de Investigaciones”, aseguró Marín.

Finalmente, agregó: “El objetivo es acercarnos a los distintos barrios para dialogar con los vecinos y evitar cualquier tipo de delito”. /Comunicación Tucumán