En la tarde de este viernes, la Unidad Regional Norte lanzó en el Parque Miguel Lillo, en Tafí Viejo, un megaoperativo de control y prevención que tiene como objetivo llevarles seguridad a los vecinos de diferentes barrios.

En ese aspecto, el comisario mayor, Walter Colombres, de la Unidad Regional Norte, comentó: “siguiendo los lineamientos del gobernador, Osvaldo Jaldo y del Ministerio de Seguridad, a cargo de Eugenio Agüero Gamboa, a través de Jefatura de Policía, y analizando el mapa del delito, realizamos este tipo de operativos los cuales están compuestos por columnas móviles que se desplazan por las 4 zonas, y por puestos fijos para controles de vehículos”.

Asimismo, añadió: “recorreremos llevando prevención las zonas de Trancas, San Pedro, Choromoro, Vipos, Tafí Viejo, Lomas de Tafí, Villa Mariano Moreno, Las Talitas, Yerba Buena, San Javier, Raco, El Corte, Villa Carmela y otras localidades, con más de 10 móviles y 50 efectivos policiales”. /Comunicación Tucumán