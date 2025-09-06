En un operativo de rutina en la localidad de Las Talitas, efectivos de la Comisaría Villa Mariano Moreno secuestraron cocaína y aprehendieron a un hombre que circulaba en motocicleta. El comisario inspector Gustavo Cabrera informó que, durante recorridos preventivos ordenados por el Comando Superior en la Zona 3 de la Unidad Regional Norte, se identificó al conductor en la zona de El Colmenar y al solicitarle exhibir los elementos que portaba se halló una media con 133 envoltorios de la sustancia, hallazgo que fue confirmado mediante una prueba de campo.

El aprehendido, mayor de edad, quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR), y se procedió al secuestro del teléfono celular, la motocicleta y una suma de dinero recuperada durante el procedimiento. Según precisó el jefe policial, los controles se realizan en el marco de las directivas del gobernador y del Ministerio de Seguridad, con el objetivo de combatir el narcomenudeo y reforzar la seguridad en los barrios. Las actuaciones fueron labradas conforme al protocolo vigente y la causa continúa bajo la órbita de la UFINAR para avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

Las autoridades locales insistieron en la importancia de estos operativos preventivos para preservar la convivencia y la tranquilidad de los vecinos. Los vecinos de la zona recibirán información y seguimiento sobre las medidas de prevención que se implementen, mientras que la fuerza policial mantiene los patrullajes constantes en zonas de mayor circulación, según confirmaron desde la Unidad Regional Norte.