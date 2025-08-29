Efectivos de la División de Delitos Rurales y Ambientales N.º 1 Burruyacú rescataron 25 aves silvestres que eran mantenidas en cautiverio en una vivienda de la localidad de Las Talitas. El procedimiento se llevó a cabo en la tarde del jueves, cuando los policías realizaban recorridos investigativos por la zona.

En el lugar también se secuestraron siete tramperas y 20 jaulas, elementos utilizados para la captura y retención de los animales. Tras ser notificado sobre la infracción a la Ley Provincial N.º 6292 de Protección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, el propietario de la vivienda entregó voluntariamente tanto las aves como las jaulas.

Los pájaros, pertenecientes a diferentes especies, quedaron bajo el cuidado de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la provincia, organismo encargado de su protección y resguardo. Desde allí se evaluará el estado de cada ejemplar y su posible reinserción en su hábitat natural.

El operativo estuvo supervisado por el coordinador de la Zona Este, comisario inspector Walter Cancino Luna, y por el director general de Delitos Rurales y Ambientales, comisario mayor Silvio Luna, quienes destacaron la importancia de estos controles para la preservación de la fauna silvestre en Tucumán.