Leales: tres personas murieron en un choque frontal en la Ruta 9

Un grave accidente ocurrido esta mañana en Romera Pozo, departamento Leales, dejó como saldo tres muertos y un herido. El choque se produjo alrededor de las 8.30 en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1259.

En el lugar chocaron de frente un Fiat Palio Weekend blanco y un Volkswagen Vento azul. Las tres víctimas fatales viajaban en el Palio y aún no trascendieron sus identidades; mientras que el conductor del Vento, identificado como Facundo Ledesma, resultó herido y fue trasladado al Hospital Padilla.

Según el reporte del Sistema de Emergencias 911, un llamado había alertado sobre el siniestro y permitió desplegar un operativo con la participación de la Comisar��a de Santa Rosa de Leales, la Unidad Regional Este y el servicio de emergencias 107.

Efectivos policiales y equipos de emergencia trabajaron en la zona para brindar asistencia y restablecer la circulación vial.