Liberaron a los 104 hinchas de la U de Chile detenidos tras los incidentes en Avellaneda

En la mañana de este viernes, la Justicia ordenó la liberación de los 104 hinchas de la Universidad de Chile que habían sido detenidos tras los incidentes ocurridos durante el partido frente a Independiente por la Copa Sudamericana. Los simpatizantes permanecían alojados en la Comisaría N°4 de Sarandí, luego de los enfrentamientos con hinchas locales en el estadio Libertadores de América.

La información fue confirmada por Juan Cristóbal Rojas, corresponsal de Canal 13 en Chile, durante el programa Re Despiertos de TN. “Esta es gente que, en su mayoría, vino a ver un partido de fútbol; vino sola o fue sola al estadio, mientras la familia los esperaba afuera”, explicó el periodista.

Durante el jueves, los detenidos habían sido trasladados a distintas dependencias. Finalmente, en la madrugada del viernes comenzó el proceso de liberación. Rojas detalló que “muchos quedaron detenidos en la más absoluta soledad. Los padres de otros chicos les brindaron una mano. Se van todos, quieren volver a Chile pronto”.

Una vez en libertad, los hinchas deberán presentarse este viernes a partir de las 10:00 en la Comisaría 1° para retirar sus documentos personales. No deberán comparecer ante el tribunal, producto de una negociación entre el ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, y su par argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, que permitió acelerar el proceso.

La decisión fue comunicada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°4 de Avellaneda, mediante un oficio dirigido al jefe de la Estación de Policía local, Javier Bibiano. Aun así, los hinchas siguen investigados por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves y graves, y daños.

El mensaje de Gabriel Boric tras la liberación

El presidente chileno, Gabriel Boric, celebró la medida con un mensaje en redes sociales:

“Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina. Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y, a la vez, defendiendo los derechos de nuestros compatriotas.”

La medida que tomó Independiente tras los incidentes

Mientras se espera el fallo de Conmebol sobre la resolución de la serie suspendida, Independiente se prepara para recibir a Platense este domingo por la sexta fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, el club comunicó una fuerte decisión preventiva tras los disturbios.

El jueves, el Rojo informó que no se venderán entradas para las tribunas Pavoni Alta y Baja, sectores donde se produjeron los enfrentamientos.

“Por razones de público conocimiento, el canje de bonos y la venta de plateas para el partido frente a Platense quedan postergados. Las tribunas Pavoni Alta y Baja no estarán disponibles para el canje”, informó el club en su sitio oficial.

La clausura de ambos sectores es inminente y solo se espera la oficialización judicial, luego de una inspección realizada el jueves por la tarde.