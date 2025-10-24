Uniformados, dependientes de la Comisaría Banda del Río Salí, actuaron ante una infracción a la Ley de Estupefacientes y apresaron a la responsable del hecho.

En circunstancias que el personal realizaba recorridos preventivos y controles vehiculares observaron cómo una mujer, abordo de una motocicleta sin patente, emprendía la huida al notar la proximidad policial. La susodicha habría ejecutado peligrosas maniobras con el vehículo que implicaban un riesgo para la seguridad vial e, inmediatamente, los efectivos comenzaron un seguimiento a distancia de la misma.

Tras algunos minutos, la sospechosa saltó del rodado e intentó huir a pie cuando se vio acorralada por los servidores públicos, no obstante, fue interceptada rápidamente y trasladada a la delegación policial donde tras identificarla, le practicaron la requisa de rigor. Durante el procedimiento, encontraron entre sus pertenencias más de 70 ravioles de cocaína y 2 piedras de pasta base compactada, además de dinero en efectivo.

Desde la fiscalía a cargo ordenaron que la acusada continúe aprehendida y que todo lo hallado más sus efectos personales y la moto queden en calidad de secuestro. /Comunicación Tucumán