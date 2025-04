Locura en Buenos Aires: incendiaron ocho autos y una moto en Balvanera

Un violento ataque de “quemacoches” conmocionó a los vecinos del barrio bonaerense de Balvanera esta madrugada: ocho automóviles y una motocicleta quedaron completamente destruidos por el fuego.

Un ataque de quemacoches contra vehículos estacionados tuvo lugar durante la madrugada de este domingo en el barrio de Balvanera, muy cercano a Plaza Once. Ocurrió a metros de la sede del Partido Justicialista (PJ). Ocho autos y una moto fueron incendiados.

Unidades de Bomberos de la Ciudad debieron acudir durante la madrugada y el fuego ya está totalmente controlado. El ataque incendiario se dio sobre calle Matheu 130, entre Adolfo Alsina e Hipólito Yrigoyen.

El primer informe brindado por Policía de la Ciudad daba cuenta de que del siniestro, resultaron destruidos al menos seis vehículos, entre motos y autos. Pero, con el correr de las horas, se supo que fueron nueve los vehículos violentados: 8 autos y una moto que terminó calcinada por completo. El ataque, según testimonio de vecinos, se dio entre las 3 y las 3.30 de la madrugada.

Las autoridades policiales se encuentran trabajando en el lugar del incidente para identificar a los responsables del ataque. Se están llevando a cabo tareas de relevamiento de cámaras de seguridad en la zona con el objetivo de obtener pistas sobre el agresor o los agresores.

Hasta el momento, se desconoce quién inició el fuego que causó la destrucción total de los nueve vehículos.

“Un barrio tranquilo”

Mientras los agentes de la Comisaría Vecinal 3C de la Policía de la Ciudad, continúan durante la mañana de este domingo en plena investigación del hecho, hay indignación y suspicacias de parte de los vecinos del barrio de Once. "Una locura. A la noche sinceramente no escuché nada, pero al levantarme y salir a la calle vi todo este desastre. Y la mayoría de los dueños de los autos, son laburantes. Todos son de acá del barrio", contó un vecino de Balvanera.

En charla con TN, el vecino aseguró que es "un barrio tranquilo", pero que durante años "debieron batallar con casas tomadas". "Al lado del PJ hubo un caserón abandonado que fue tomado por familias peruanas. Eran como 70. Tardamos siete años en poder desalojarlos. En otro edificio de la cuadra, todo un piso estaba tomado por narcos, chorros. A la vuelta tenés otra casa tomada. Este es un sector de varias cámaras así que calculo que podrán identificar a quienes hicieron esto", cerró.

Otra vecina sumó su testimonio al canal de noticias. "No lo puedo creer. No escuchamos el ataque. Sí, las sirenas de los Bomberos durante la madrugada. Eran cerca de las 4. Pero no me extraña, porque siempre se junta gente en esta zona que toma y hace lío. Pero, sinceramente no sé porqué hacen estas cosas", comentó la mujer.