En relación a este hecho se refirió el comisario Marcelo Rodríguez a cargo de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Lomas de Tafí: "El domingo pasado mientras un equipo investigativo de esta Unidad realizaba un recorrido diagramado por el Comando Superior de la Dirección General de Investigaciones, por la localidad de Los Pocitos, sorprendió a dos sujetos que trasladaban elementos sustraídos de una vivienda".

Ante esta situación los efectivos tomaron intervención, aprehendieron a estas dos personas y procedieron al secuestro de los bienes.

" Se tomó declaración a la víctima, quien manifestó que aparte de los elementos recuperados faltaban otros que habían sido sustraídos días anteriores", indicó Rodríguez.

A raíz de ello informó el comisario que se solicitó a la Unidad Fiscal del Robos y Hurtos N° 3 las medidas judiciales pertinentes, que fueron realizadas, este martes, en el barrio 17 de Marzo.

"Se logró en uno de los domicilios allanados el hallazgo de estupefacientes; trece ravioles de cocaína y dos envoltorios con piedras de pasta base, papel metalizado utilizado comúnmente para la fracción de esta sustancia y dinero en efectivo. Hay una persona aprehendida a disposición de la Justicia", precisó Rodríguez.

Por último, el jefe policial señaló que se dio intervención a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo y a la Dirección de Drogas Peligrosas Capital, que realizó la prueba de campo correspondiente, la cual arrojó positivo para 18 gramos cocaína. "Lo que en su fraccionamiento significa una gran cantidad de esta sustancia para su comercialización", finalizó. /Comunicación Tucumán