Los Vázquez: un incendio afectó a una planta de la SAT y generó preocupación

Peritos ambientales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF tomaron participación este lunes en un foco de incendio registrado en inmediaciones de la planta de tratamiento de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), en la localidad de Los Vázquez. El siniestro se originó en pastizales cercanos al predio. Las llamas avanzaron hasta aproximarse a un domo donde se almacena gas metano, utilizado en distintos procesos de la planta, lo mismo que a un tanque de combustible ubicado en las inmediaciones. Esta situación generó enorme preocupación por el riesgo que implicaba.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos, que lograron sofocar el fuego y evitar que alcanzara las instalaciones. Paralelamente, los peritos del ECIF realizaron las tareas de relevamiento, toma de muestras y los registros correspondientes. Las actuaciones serán remitidas a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, quien deberá establecer las circunstancias del hecho y determinar las posibles responsabilidades penales.

Desde el MPF se recuerda que la quema de pastizales constituye un delito penal con graves consecuencias para el medio ambiente, la salud pública y la seguridad de la población. La ciudadanía puede denunciar este tipo de ilícitos de forma anónima a través de la línea 381 3195131.