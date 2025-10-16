Un obrero de 34 años perdió la vida este miércoles por la mañana mientras realizaba tareas de carga de combustible en un tractor de la empresa CAB, que presta servicios al ingenio Bella Vista. El fatal accidente ocurrió en la ciudad de Lules, en jurisdicción de la Comisaría local, perteneciente a la Unidad Regional Oeste (URO).

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue identificada como Marcelo Jovani Barboza, de 34 años, domiciliado en Pasaje Uruguay, en Alderetes. Según las primeras pericias, el trabajador se encontraba alrededor de las 9.00 de la mañana abasteciendo de combustible el tractor cuando, por causas que se investigan, el vehículo comenzó a desplazarse sin freno de mano, provocando que una de las ruedas lo aplastara.

Barboza falleció de manera instantánea en el lugar.

El hecho fue caratulado como “muerte dudosa”, y en el lugar intervino personal policial de la Comisaría de Lules, a cargo del comisario principal Daniel Negrete, con la supervisión del comisario inspector Marcos Puebla, jefe de Zona II. La investigación se encuentra bajo la órbita de la Unidad Regional Oeste, cuyo titular es el comisario general Marcos Goane, acompañado por el segundo jefe, comisario mayor Juan Domingo Carrizo.

El cuerpo será sometido a estudios forenses para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar y se prevé que el Ministerio Público Fiscal disponga nuevas medidas en las próximas horas. /Noticiasdelinterior