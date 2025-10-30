Una mujer de 35 años fue asesinada a balazos en un violento ataque ocurrido cerca de la medianoche de este miércoles en avenida San Martín al 7000, en el extremo sur de Rosario, detrás del Hospital Regional Sur, en construcción. En el hecho también resultaron heridas una mujer y un adolescente de 15 años.

Personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras un llamado al 911 y encontró a la víctima fatal sin vida en un pasillo del asentamiento. Según las primeras informaciones, el adolescente recibió dos disparos y la otra mujer un impacto de bala; ambos fueron trasladados a centros de salud de la zona.

Minutos después, en la calle Clavel al 7000, efectivos policiales detuvieron a un hombre señalado por los heridos, quienes habrían mencionado su apodo al identificarlo como presunto autor del ataque. La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales competentes.