Megaoperativo en Tucumán: detectan encomienda con marihuana y detienen a un hombre
El operativo comenzó en la RN 38, en el sur provincial, y concluyó en la ciudad de La Rioja luego de una entrega vigilada de estupefacientes.
Se informó desde el Puesto Fronterizo Río Huacra (Dirección General de Unidades Especiales), ubicado sobre la Ruta Nacional N° 38, km 622, que en un megaoperativo realizado en Tucumán se interceptó un envío transportado como encomienda que contenía sustancias ilegales. El Juzgado Federal N° I de Tucumán tomó intervención y ordenó la reconstrucción del paquete con su guía correspondiente para permitir su continuidad en el itinerario y efectuar una entrega vigilada por personal de Gendarmería Nacional Argentina.
Agentes de la División Investigación de Delitos Relacionados con Estupefacientes y Procedimientos (DIDROP) de la ciudad de Alberdi constataron que la sustancia incautada era marihuana.
Posteriormente, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (UESPROJU) de Gendarmería llevaron adelante el seguimiento del bulto restituido. El pasado 22 de septiembre, alrededor de las 17:00, personal de UESPROJU La Rioja, a cargo del comandante Manuel Guevara, detuvo a quien figuraba como destinatario del envío: Cristhian Heber Díaz, cuando se presentó a retirar la encomienda.
Tras la recepción de su declaración, el magistrado interviniente dispuso el traslado del detenido a la Penitenciaría de La Rioja, donde permanecerá alojado mientras continúan las actuaciones judiciales.