Megaoperativo en Tucumán: detectan encomienda con marihuana y detienen a un hombre

Se informó desde el Puesto Fronterizo Río Huacra (Dirección General de Unidades Especiales), ubicado sobre la Ruta Nacional N° 38, km 622, que en un megaoperativo realizado en Tucumán se interceptó un envío transportado como encomienda que contenía sustancias ilegales. El Juzgado Federal N° I de Tucumán tomó intervención y ordenó la reconstrucción del paquete con su guía correspondiente para permitir su continuidad en el itinerario y efectuar una entrega vigilada por personal de Gendarmería Nacional Argentina.

Agentes de la División Investigación de Delitos Relacionados con Estupefacientes y Procedimientos (DIDROP) de la ciudad de Alberdi constataron que la sustancia incautada era marihuana.

Posteriormente, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (UESPROJU) de Gendarmería llevaron adelante el seguimiento del bulto restituido. El pasado 22 de septiembre, alrededor de las 17:00, personal de UESPROJU La Rioja, a cargo del comandante Manuel Guevara, detuvo a quien figuraba como destinatario del envío: Cristhian Heber Díaz, cuando se presentó a retirar la encomienda.

Tras la recepción de su declaración, el magistrado interviniente dispuso el traslado del detenido a la Penitenciaría de La Rioja, donde permanecerá alojado mientras continúan las actuaciones judiciales.