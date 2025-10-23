Un ascensor se desplomó el miércoles por la noche en un edificio de Capital de Mendoza, pero afortunadamente no hubo que lamentar personas lesionadas, informaron fuentes policiales.

Según trascendió, el elevador tenía una capacidad para tres personas, pero en realidad a bordo iban el doble. Ante el exceso de peso soportado, el ascensor cayó desde el primer piso hasta el subsuelo.

Al lugar arribó personal policial y de Bomberos del Cuartel Central, pero no hubo daños ni heridos reportados. Se pudo abrir la puerta con llave y, uno a uno, los pasajeros salieron para recuperarse del susto nocturno.