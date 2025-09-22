Un camión frigorífico que transportaba carne volcó este lunes al mediodía en un puente de la localidad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza. El siniestro ocurrió en el acceso principal, sobre la Ruta 7, cuando, según testimonios presentes en el lugar, una camioneta utilitaria que trasladaba helados colisionó contra el rodado de mayor porte.

Por el impacto, el camión cayó desde una altura aproximada de cinco metros. La cabina quedó completamente destruida y el acoplado volcado sobre la calzada. El conductor del camión quedó atrapado en la cabina y fue rescatado por personal de Defensa Civil. Además, uno de los ocupantes de la camioneta sufrió heridas leves; ambos fueron trasladados a un centro hospitalario y, al cierre de esta nota, se encontraban fuera de peligro.

Tras el vuelco, vecinos y transeúntes que llegaron al lugar intentaron llevarse parte de la mercadería, por lo que intervinieron efectivos policiales y personal de Prefectura para impedir el acceso al vehículo y evitar la sustracción de la carga. Actualmente, la calle Cañadita Alegre permanece totalmente cortada y la Prefectura mantiene un operativo en la zona para preservar la seguridad y ordenar el tránsito.

Las autoridades locales llevan adelante las tareas de remoción del vehículo y peritaje para determinar las causas del choque y del posterior vuelco. No se reportaron otras víctimas de gravedad.