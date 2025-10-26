Un semirremolque que transportaba una carga completa de vino en envases Tetra Brik volcó y dispersó su mercadería en la ruta 7, a la altura del kilómetro 930, en el departamento de La Paz. El siniestro ocurrió en la madrugada del último sábado mientras el vehículo circulaba de oeste a este.

Según el informe, el camión que llevaba vino tinto y blanco, envasado mayormente en Tetra Brik de un litro y en forma parcial en botellas, perdió adherencia sobre la carpeta asfáltica, mordió la banquina y volcó por completo el semirremolque, provocando el desparramo de la carga. El tractor quedó en posición, pero el violento impacto ocasionó al chofer múltiples traumatismos; fue trasladado al hospital Arenas Raffo, de Santa Rosa, para recibir atención médica.

Tras los primeros peritajes realizados por la policía en el lugar, se autorizó a los automovilistas a retirar parte del cargamento disperso. En pocos minutos la banquina quedó desprovista de mercancía útil.