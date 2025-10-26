Mendoza: vuelco de camión cargado con vino terminó en robo masivo
En el kilómetro 930 de la ruta 7, un camión que transportaba vino volcó; no hubo lesionados de gravedad. La carga fue retirada rápidamente por automovilistas que se llevaron las botellas en pocos instantes.
Un semirremolque que transportaba una carga completa de vino en envases Tetra Brik volcó y dispersó su mercadería en la ruta 7, a la altura del kilómetro 930, en el departamento de La Paz. El siniestro ocurrió en la madrugada del último sábado mientras el vehículo circulaba de oeste a este.
Según el informe, el camión que llevaba vino tinto y blanco, envasado mayormente en Tetra Brik de un litro y en forma parcial en botellas, perdió adherencia sobre la carpeta asfáltica, mordió la banquina y volcó por completo el semirremolque, provocando el desparramo de la carga. El tractor quedó en posición, pero el violento impacto ocasionó al chofer múltiples traumatismos; fue trasladado al hospital Arenas Raffo, de Santa Rosa, para recibir atención médica.
Tras los primeros peritajes realizados por la policía en el lugar, se autorizó a los automovilistas a retirar parte del cargamento disperso. En pocos minutos la banquina quedó desprovista de mercancía útil.