Un hecho de robo ocurrido este domingo en la primera cuadra de la calle Muñecas, en Bella Vista, derivó en la localización y detención del presunto autor tras un operativo conjunto entre distintas dependencias policiales.

La víctima radicó la denuncia en la comisaría y aportó datos tanto del sospechoso como del vehículo implicado. La información fue remitida a la División Patrulla Motorizada, al Centro de Monitoreo y a la Policía Vial, que coordinó un seguimiento de las cámaras de seguridad.

Las imágenes permitieron identificar al sospechoso en la zona de la ruta nacional 157. El individuo coincidía con la descripción brindada y se desplazaba en la motocicleta denunciada como sustraída. Ante el aviso policial, los agentes se presentaron en el lugar; al advertir la presencia policial, el adolescente inició la fuga, lo que motivó un seguimiento a distancia.

La persecución culminó en la intersección de las calles Williams Bliss y Alberdi, donde el presunto autor colisionó con un automóvil que transitaba por la zona. Tras el choque, el joven se levantó e intentó nuevamente escapar, pero fue interceptado y reducido por personal de la División Patrulla Motorizada.

Sin presentar lesiones, el detenido fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD). Se informó a la Fiscalía de Robos y Hurtos, que avaló la aprehensión y ordenó el secuestro tanto de la motocicleta como del automóvil involucrado en el siniestro.