El robo de una torre de transmisión de 48 metros de altura dejó a las autoridades y a los vecinos de Apóstoles, Misiones, completamente sorprendidos.

La gigantesca estructura, que pertenecía a un canal de televisión local y estaba ubicada en el paraje El Solitario, fue robada en un hecho que por su magnitud y logística se considera uno de los más inusuales de la región.

El insólito episodio salió a la luz el pasado 14 de octubre, cuando un hombre de 42 años denunció la desaparición de la torre metálica modelo C35 y una puerta de chapa del predio del canal. De inmediato, la Policía de Misiones puso en marcha un operativo de inteligencia para intentar dar con los responsables y la estructura. /TN