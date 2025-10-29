Misiones: un vehículo abandonado fue hallado con 126 kilos de marihuana

Un vehículo abandonado fue hallado en medio de la Ruta Provincial 211 de Misiones, con 126 kilos de marihuana, luego de que el conductor fuera perseguido por la policía ya que, anteriormente, al toparse con un control de la Fuerza, dio un giro abrupto en sentido contrario.

Los efectivos de Gendarmería la Sección “Aristóbulo del Valle” dependiente del Escuadrón 9 “Oberá” se encontraban desplegados sobre la misma ruta, a la altura del paraje Las Campiñas, cuando observaron que el vehículo que se acercaba al puesto de control realizó la maniobra y se dio a la fuga a gran velocidad.

Los funcionarios desplegaron un seguimiento controlado que culminó a unos kilómetros cuando encontraron el auto, sin ocupantes, abandonado sobre la banquina y con el cargamento de estupefacientes a bordo.

Finalmente y según el sitio oficial Argentina.gob.ar, se detectaron cinco bultos que contenían 171 paquetes rectangulares con una sustancia vegetal compacta que, tras la prueba de Narcotest, se confirmó que eran 126 kilos y 188 gramos de marihuana.

El Juzgado Federal de Oberá y la Fiscalía Federal dispusieron el secuestro del automóvil y del estupefaciente. /Noticias Argentinas