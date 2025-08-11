Cristian Graf (56) fue compañero de colegio de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años que desapareció el 26 de julio de 1984 al salir de su hogar en el barrio de Villa Urquiza. Su nombre se convirtió en un elemento clave tras la identificación de los restos encontrados en el jardín de su casa, ubicada en Coghlan, cerca de donde residió brevemente el reconocido músico Gustavo Cerati. Los restos pertenecían a "El Gaita".

Según pudo confirmar Clarín, Graf se presentó este lunes en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, en avenida De Los Inmigrantes 1950, bajo la dirección de Martín López Perrando. Curiosamente, acudió sin abogado.

Durante su visita, se le informó que aún no se había tomado ninguna medida en su contra y se le proporcionó la dirección de la Defensoría Oficial que le correspondería en caso de ser necesario.

El viernes anterior, Graf había contactado a la fiscalía para "aclarar" su situación, pero le indicaron que debía presentarse en persona.

El hombre expresó su malestar por tener su hogar rodeado de periodistas y ser seguido por drones.

Para López Perrando, es crucial la declaración de los ex compañeros de clase y, en especial, de los obreros que descubrieron los restos el 20 de mayo pasado en la medianera entre dos propiedades de la avenida Congreso al 3700, en Coghlan.

El fiscal planea realizar una serie de testimonios en la sede de la fiscalía: tres hoy y tres mañana. Estos incluyen a ex compañeros de colegio de la víctima y del sospechoso, así como a los trabajadores de la empresa encargada de la excavación y demolición.

A estos obreros, Graf les habría comentado que había adquirido tierra para el jardín después de construir una pileta, sugiriendo que los huesos podrían haber llegado allí.

La desaparición de Diego Fernández Lima

Diego Fernández Lima, conocido como "El Gaita" o "El Gallego", tenía 16 años cuando desapareció el 26 de julio de 1984 tras salir de su hogar en el barrio de Villa Urquiza.

La semana pasada, Clarín informó que los restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

El 26 de julio de 1984, Diego regresó del colegio al mediodía. Asistía a la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36. Almorzó con su madre Irma (hoy de 87 años) y luego le pidió dinero para el colectivo, ya que iba a visitar a un amigo cuyo nombre nunca reveló. Salió comiendo una mandarina.

Un conocido lo vio en la intersección de Monroe y Naón. Le gritó "Gaita". Esa fue la última vez que alguien tuvo noticias de él.

Casi 41 años después, una prueba de ADN confirmó que los 150 fragmentos de huesos hallados el 20 de mayo pasado en el jardín del chalet de la avenida Congreso 3742 pertenecían a "El Gaita", quien había jugado al fútbol en las divisiones infantiles de Excursionistas.

El misterio sobre lo que le ocurrió a Diego continúa sin resolverse. En esa casa reside la dueña, ya anciana y viuda, quien tiene dos hijos. Uno de ellos es Cristian, quien ya se ha puesto a disposición de la Justicia.