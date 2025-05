Misterio por la muerte de un turista brasileño en Mar del Plata

El cuerpo sin vida de un hombre de nacionalidad brasileña, de entre 35 y 40 años, fue encontrado en la zona sur de Mar del Plata, a la altura de la calle 509 y la ruta 11, en el barrio Los Acantilados. La fiscalía local investiga si la muerte fue producto de un accidente, en el marco de una causa por averiguación de causales de muerte.

Según le indicaron fuentes de la investigación, el hallazgo del cuerpo ocurrió ayer alrededor de las 12.30. Tras haber recibido el alerta, personal de Bomberos del cuartel San Patricio, la División de Rescate y Defensa Civil accedieron al lugar luego de recorrer un tramo de un kilómetro por un camino de piedras que lleva a la playa. La víctima yacía en un sector rocoso junto al mar.

Según las primeras versiones, el turista hallado en una zona rocosa junto al mar, cerca del mirador natural Los Acantilados, un lugar frecuentado por pescadores y vecinos, se habría ahogado. Uno de los indicios que sostiene esta hipótesis, según los investigadores, es que le encontraron espuma en la boca.

"No tiene golpes traumáticos, sino que murió por asfixia", indicaron fuentes del caso al sitio web local 0223, sobre el hombre que fue descrito de 1,70 metros de altura y de tez morena. Y agregaron: "No se sabe si estaba abajo, subió la marea y no pudo salir".

Mientras se aguardan los resultados de la autopsia, en la que todavía no se descarta ninguna teoría, la causa quedó en manos de la fiscal Florencia Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1, bajo la carátula de averiguación de causales de muerte.

Previo a este caso, el último antecedente trágico en Mar del Plata, con un turista argentino, ocurrió a mediados de enero de este año, cuando un joven de 22 años, alcoholizado, murió tras caer unos 15 metros desde el muro que bordea la avenida Patricio Peralta Ramos, en dirección al Torreón del Monje.

Había salido de un boliche en Varese y caminaba junto a amigos cuando "se puso a hacer equilibrio" sobre el muro que da al paseo Jesús de Galíndez.

La víctima, identificada como Santiago Arismendi, había llegado desde Lavallol, partido de Lomas de Zamora, junto a un grupo de amigos para pasar unos días de vacaciones.