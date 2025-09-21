Un hombre perdió la vida en la madrugada de este domingo en Yerba Buena luego de sufrir un siniestro vial cuando la motocicleta en que viajaba cayó al pavimento. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 4:30 en avenida Perón al 1.600, según la pesquisa preliminar de la Policía.

El vehículo involucrado es una Motomel Blitz 110 cc, que circulaba en sentido oeste‑este. Por causas que se investigan, el conductor habría perdido el control y ambos ocupantes cayeron con fuerza sobre el cordón cuneta y la vereda.

Como consecuencia del impacto contra una columna de cemento perteneciente al tendido eléctrico, César Muñoz, de 24 años, sufrió lesiones graves en la cabeza y el torso que le provocaron la muerte en el lugar. Su acompañante, Leonel Espinoza, de 21 años, fue trasladado con vida y en estado grave al hospital Padilla por una ambulancia del Sistema de Emergencias 107.

Las autoridades policiales y los peritos trabajan en la escena para determinar las circunstancias que originaron el incidente y esclarecer si existió la participación de terceros. Se aguardan los informes médicos y el resultado de las pericias para completar la investigación.