Según informaron fuentes policiales, la moto, una Honda Wave blanca, era conducida por un joven de 22 años. Por motivos que permanecen bajo investigación, impactó contra un camión Fiat 619 con semirremolque que se encontraba detenido en la banquina. Como consecuencia del choque, el motociclista sufrió heridas y fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla, en San Miguel de Tucumán, donde recibió atención médica.

El camión estaba al mando de un joven de 25 años, oriundo de la localidad de Santa Ana; el conductor no sufrió lesiones en el siniestro.

Las autoridades realizan las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente, incluyendo factores como la visibilidad, la señalización, la velocidad y el posible estado de la banquina en el momento del impacto.