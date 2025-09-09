En la mañana de este martes se registró un trágico siniestro de tránsito sobre la Ruta Nacional N.º 38, a la altura del hotel alojamiento Los Pinos, en jurisdicción de Famaillá. El incidente, que involucró a una motocicleta de baja cilindrada y a un colectivo particular, dejó como saldo una víctima fatal.

Según la información oficial, el hecho ocurrió por causas que se encuentran en investigación. El conductor de la moto perdió la vida en el lugar tras la colisión con el vehículo de mayor porte. Personal policial realizó pericias en el sitio para establecer las circunstancias precisas del accidente. El informe fue elevado por el oficial principal Gonzalo González, representante superior de la dependencia, quien indicó que la información se ampliará en las próximas horas. Mientras tanto, las autoridades solicitan a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por ese tramo de la ruta, que une Famaillá con Monteros y presenta alta circulación vehicular.

La investigación buscará determinar factores como la velocidad, la visibilidad, el estado de la calzada y posibles fallas mecánicas o humanas que hayan intervenido en el siniestro. En tanto, se espera la comunicación oficial sobre la identidad del fallecido y el resultado de las pericias.