Mujer hospitalizada tras choque entre auto y moto en ruta 9

Un accidente de tránsito ocurrido en la ruta nacional 9 dejó como saldo a una motociclista con lesiones y al conductor del automóvil ileso. Según fuentes policiales, el siniestro involucró a un automóvil Citroën C3 de color blanco, guiado por un hombre de 75 años, y a una motocicleta Corven Energy negra, en la que se desplazaba una mujer de 30 años.

Ambos rodados circulaban en sentido norte-sur cuando, por causas que aún se investigan, el automóvil colisionó por alcance contra la motocicleta. A raíz del impacto, la conductora del rodado menor sufrió lesiones y fue trasladada inicialmente al Hospital de Santa Rosa de Leales, donde el médico de guardia constató fractura de cadera y escoriaciones.

Debido a la complejidad de la fractura, los profesionales decidieron derivarla al Hospital Padilla, en la capital provincial, para recibir atención especializada. Fuentes médicas informaron que su estado de salud es fuera de peligro. Por su parte, el conductor del Citroën no presentó heridas.

La Unidad Fiscal Criminal del Centro Judicial Concepción, bajo la supervisión de la doctora Julieta García, intervino en el hecho y ordenó que se actúe conforme al protocolo establecido para incidentes de tránsito con lesiones. Las autoridades continúan con las diligencias de rigor para determinar las causas precisas del choque.