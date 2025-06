Narcotráfico: se viralizó un audio que comprometería a funcionarios de Juan Bautista Alberdi

El martes de esta semana se produjo la detención de dos hombres cuando trasladaban un kilo de cocaína. El operativo policial tuvo lugar en uno de los accesos al municipio de Juan Bautista Alberdi. A partir de ese hecho se desencadenaron algunos sucesos que causaron gran conmoción social y política en el sur tucumano.

Según una investigación periodística publicada por el diario La Gaceta, uno de los detenidos habría sido allegado a Carlos “Kokoz” Rodríguez, empleado municipal que se encuentra detenido en Salta por un doble crimen con tintes narcos. El imputado se desempeñaba bajo las órdenes del secretario de Hacienda del municipio, José Roldán, que fue denunciado por el legislador José Cano por sus supuestos vínculos con la comercialización de estupefacientes en esa ciudad.

Posteriormente, se viralizó un polémico audio. Se trata de una conversación que habría mantenido el intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Campos con Roque “Chipi” Giménez, empresario dedicado a la construcción.

La charla, que habría sido grabada sin que el funcionario lo supiera, giraría en torno a la supuesta falta de decisión política de Campos para afrontar el narcomenudeo en esa ciudad y cuestionamientos por defender a algunas personas que estarían dedicadas a esta actividad ilícita, como Roldán.

La charla, por momentos también se torna amenazante no sólo contra Campos, sino también contra otras personas, entre ellas, un sindicalista que también realizó graves denuncias por la comercialización de estupefacientes.

Giménez realizó obras públicas en Alberdi. Una de ellas fue la remodelación del ex mercado municipal que quedó paralizada por falta de pago. El año pasado, el empresario habría sufrido un importante robo en un corralón. Esto también motivó cuestionamientos contra el intendente.

Hasta el momento reina el silencio, ninguno de los funcionarios involucrados en esta grave acusación hicieron declaraciones.

Denuncias en la Justicia Federal

"Este es un caso de gravedad institucional sin precedentes en la provincia porque nunca antes se habían revelado vinculaciones tan fuertes como esta. Por esa razón, presentaré un planteo formal a la Justicia Federal para que investigue el posible vínculo de funcionarios del municipio de Alberdi”, sostuvo el legislador Cano.

“El pueblo de Alberdi quedó sorprendido. No hay dudas que es el intendente y realmente sorprende que él no diga ni una palabra sobre los dichos de la otra persona. No sólo de drogas, sino hasta que está dispuesto a pelear en una interna la intendencia”, destacó el concejal opositor Augusto Díaz Chavero.

El edil intentaba lograr que los miembros del Concejo Deliberante aprobaran un proyecto de ordenanza para crear una comisión investigadora para analizar el caso. “Se había decidido realizar una sesión para tratar la paralización de las obras en la ciudad. Pero ahora surgió esta cuestión. Lo que se pudo escuchar es lamentable, pero también llama poderosamente la atención el silencio del intendente”, añadió.

En tanto, el jefe de Policía Joaquín Girvau confirmó que había ordenado que se realicen actuaciones especiales para analizar el contenido del audio. “Se tomó esta decisión por la gravedad del asunto. Todo se presentará ante la Justicia para que defina cuáles son los pasos a seguir”, aseguró.

Según trascendió los investigadores estarían analizando los antecedentes de Giménez y de todas las personas que fueron mencionadas en el audio / La Gaceta