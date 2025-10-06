Ocultaban 86 kg de cocaína en tubos de GNC y en el tablero de una pick-up: arrestan a un tío y a su sobrino

En un operativo de control vial realizado sobre el kilómetro 4.307 de la Ruta Nacional N° 40, el Escuadrón Núcleo “Aguilares” detuvo una pick-up Ford Ranger ocupada por dos hombres de nacionalidad boliviana, vinculados entre sí como tío y sobrino.

Durante las consultas de rutina, los ocupantes informaron que se trasladaban desde la ciudad salteña de Cafayate con destino a San Miguel de Tucumán. Los uniformados solicitaron que descendieran del vehículo y procedieron a inspeccionar la cabina, donde detectaron irregularidades en los tornillos del sistema de sonido y un fuerte olor a pintura fresca que emanaba de las rendijas del sistema de ventilación.

Al revisar la caja del rodado, los gendarmes advirtieron la presencia de dos cilindros de GNC. Al golpear la estructura de los tubos, notaron respuestas sonoras inconsistentes en distintos sectores y observaron soldaduras con forma de “ventana” en la superficie longitudinal de los cilindros, lo que motivó una inspección más exhaustiva.

En el interior de las cavidades de los tubos, el personal extrajo 100 paquetes de diferentes tamaños que contenían una sustancia de aspecto blanquecino y otra de color marrón. Las pruebas de campo realizadas con Narcotest confirmaron que el cargamento era cocaína, con un peso total de 86 kilos 760 gramos.

Con intervención del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, se procedió al secuestro de la totalidad de la droga, además de dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Los dos hombres, mayores de edad, quedaron detenidos e imputados en infracción a la Ley 23.737.

El procedimiento, enmarcado en los controles viales de prevención y lucha contra el narcotráfico, continúa bajo las directivas del fuero federal a fin de avanzar con las medidas judiciales y periciales correspondientes.