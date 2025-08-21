Ocultó 350 kg de hojas de coca en compartimentos del techo y del acoplado de un camión

En el kilómetro 4.263 de la Ruta Nacional N° 40, a la altura de la ciudad de Santa María, personal del Escuadrón 23 “Tinogasta” ejecutaba operativos de control vehicular cuando advirtió que un transporte de cargas generales intentó evadir el puesto y realizó una maniobra brusca. Ante la actitud sospechosa del rodado, los agentes iniciaron un seguimiento controlado.

Tras unos kilómetros de persecución, los efectivos pudieron interceptar el vehículo e identificar al conductor, un hombre mayor de edad. Durante la inspección del transporte, los gendarmes detectaron un doble compartimiento en la zona del techo y en el interior del acoplado. En presencia de testigos, practicaron una requisa más exhaustiva y extrajeron paquetes envueltos en nylon verde que contenían hojas de coca en estado natural.

El pesaje total de la sustancia incautada arrojó 350 kilos. Se informó del hallazgo al Juzgado Federal de Catamarca, que ordenó el secuestro tanto del vegetal como del vehículo. El conductor quedó detenido y fue trasladado a la dependencia policial provincial correspondiente.