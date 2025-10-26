Once hombres fueron a votar y quedaron detenidos: tenían pedidos de captura por abuso sexual, robo y estafas

Las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires dejaron un saldo inesperado: once hombres con pedidos de captura fueron detenidos cuando se presentaron a votar. Los arrestos se produjeron en distintos puntos del conurbano, interior bonaerense y el resto del país.

Entre los detenidos hay acusados de abuso sexual, violencia de género, robos y estafas bajo la modalidad del “cuento del tío”. En todos los casos, la policía montó guardia en las escuelas.

Detuvieron a un estafador luego de votar en Moreno

El primer caso del día ocurrió en el partido de Moreno. Un hombre acusado de cometer reiteradas estafas bajo la modalidad del “cuento del tío” fue arrestado en la Escuela de Educación Especial N°501, ubicada en Tucumán al 200. La Policía de la Ciudad lo detuvo apenas salió de votar.

Sobre el sospechoso pesaba una orden de detención por su participación en varias estafas. Quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20.

Cayó un acusado de explotación sexual de menores en Tristán Suárez

En Tristán Suárez, la policía arrestó a un hombre de 60 años imputado en una causa por explotación sexual de menores. El operativo se realizó en la Escuela N°2 de la calle Canale 480, tras una investigación que permitió localizarlo justo el día de la votación.

El Juzgado de Garantías N°7 de Ezeiza, a cargo del Dr. Horacio Héctor Hryb, interviene en la causa.

Dos prófugos por abuso sexual atrapados en La Matanza

Personal de la DDI La Matanza montó operativos de vigilancia en dos escuelas del partido para capturar a prófugos por abuso sexual gravemente ultrajante.

En la Escuela Primaria N°209 de Virrey del Pino, detuvieron a un hombre de 35 años buscado por la UFI N°1 de Violencia de Género. El operativo fue discreto y el arresto se produjo sin resistencia, apenas el imputado salió de votar.

En la Escuela Primaria N°43 de La Tablada, otro hombre de 38 años fue interceptado y detenido bajo cargos similares. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, siguiendo las directivas de la fiscalía interviniente.

Un caso de abuso sexual reiterado en La Plata

En La Plata, agentes de la DDI detuvieron a Osvaldo Adrián Mansilla (81), quien tenía una orden de captura por abuso sexual reiterado calificado.

El arresto se concretó en la Escuela Primaria N°121 y Secundaria N°55 de Villa Elvira, tras una vigilancia encubierta.

La causa está a cargo de la UFI N°17 de la Dra. Di Lorenzo y el Juzgado de Garantías N°1.

Violencia de género: otro detenido en La Plata

El Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 9na. de La Plata detuvo a un hombre con orden judicial vigente por violencia de género.

El operativo se realizó en el Colegio “Obispo Anunciado Serafín”, en calle 67 entre 116 y 117.

Un prófugo por hurto cayó en Trenque Lauquen

En el interior bonaerense, la DDI Trenque Lauquen detuvo a Martín Alejandro Heim (55), buscado por una causa de hurto.

El arresto se produjo en la Escuela N°3 de calle Di Gerónimo 650, tras un operativo de vigilancia.

Heim fue interceptado al salir del establecimiento y quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de Trenque Lauquen.

Un acusado de abuso sexual fue detenido en San Nicolás

Efectivos de la DDI local detuvieron a Luis Alberto Fraga (37), quien tenía pedido de captura por una causa de abuso sexual.

La investigación, a cargo de la UFI N° 12 del Departamento Judicial San Nicolás, permitió establecer que Fraga se presentaría a votar en la Escuela de Educación Secundaria N° 10, ubicada sobre Avenida Central 1825.

Otro prófugo cayó cuando votaba en La Plata

Personal de la Comisaría 13 de La Plata se presentó en la Escuela EP N° 81, en calle 11 entre 490 y 491. Allí fue detenido Leandro Xavier Ferrarazzo (36), quien tenía una orden de captura vigente por el delito de incendio, .

El hombre quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 3 de La Plata.

Detienen a un prófugo apodado “El Jugador” durante las elecciones legislativas

Personal de la DDI Quilmes llevó a cabo la detención de L. D. O. (44), alias “El Jugador”, quien se encontraba prófugo en el marco de la causa N° 27099/22, con intervención del Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. González Paquet, del Departamento Judicial Quilmes.

Las tareas de investigación permitieron establecer que el imputado se presentaría a votar en la Escuela N° 14, ubicada en calle Grecia 461 de Florencio Varela.

Tras un operativo de vigilancia encubierta y con la colaboración de personal de la Prefectura Naval Argentina, los efectivos aguardaron el momento en que Obregón emitió su voto y, al salir del establecimiento, procedieron a su detención.

Lo buscaban por un abuso sexual, fue a votar en Entre Ríos y terminó preso

La Policía Federal detuvo en Entre Ríos a un hombre de 66 años, que estaba prófugo tras ser acusado por abuso sexual agravado.

El arresto se produjo en la localidad de Colonia Elía, en el departamento entrerriano de Concepción del Uruguay.

El acusado había ido a votar en la Escuela Provincial N°28, donde fue identificado y detenido por la División Unida Operativa Federal.

Hubo ocho detenidos en las elecciones bonaerenses de septiembre

Las detenciones de personas con pedidos de captura suelen repetirse en cada votación. En las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires se registraron ocho casos.

Ocurrieron en escuelas de La Plata, Lomas de Zamora, Tigre y Quilmes. Los sospechosos estaban acusados de abuso sexual, robo agravado y abuso de armas agravado, entre otros delitos. En todos los casos, la Policía bonaerense montó guardia en las escuelas.

Durante las elecciones presidenciales de 2023, hubo 14 personas detenidas por asistir a votar pese a tener pedido de captura o averiguación de paradero. /TN