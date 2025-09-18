Operativo contra el contrabando: 25 kilos de coca y mercadería ilegal incautados

En el marco de los operativos de control fronterizo realizados en la provincia, las fuerzas de seguridad informaron el secuestro de distintas partidas de hojas de coca y mercaderías ingresadas sin la documentación aduanera correspondiente. En el Puesto Fronterizo Cabo Vallejo, durante la inspección a un micro de larga distancia procedente de Orán, Salta, por la ruta nacional N°9, los agentes hallaron diez kilos de hojas de coca entre las encomiendas con destino a Córdoba. En otro transporte de pasajeros, con recorrido desde Jujuy hacia Mendoza, se detectó una partida adicional de diez kilos de la misma sustancia vegetal.

Horas antes, en un control a un transporte de encomiendas que ingresaba desde Orán, se incautaron otros cinco kilos de hojas de coca. En el mismo punto fronterizo, la inspección de un camión originario de Salta permitió el hallazgo de 125 atados de cigarrillos.

Asimismo, en el Destacamento Fronterizo Laguna de Robles, los efectivos detuvieron a un automovilista que trasladaba 25 bultos de mercadería de procedencia extranjera carentes del aval aduanero exigido. En todos los casos intervinieron la Dirección General de Aduanas y el Juzgado Federal N°1 de Tucumán, que ordenaron el secuestro de la hoja de coca y de los artículos importados sin la documentación pertinente, por presunta infracción a la Ley N°22.415 del Código Aduanero.

Los controles fueron supervisados por el director General de Unidades Especiales, comisario general Fabio Ferreyra, y el subdirector, comisario mayor Daniel Robles.