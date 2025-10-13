Operativo del IPLA: clausuraron fiestas estudiantiles por expender alcohol

El Instituto de Lucha Contra el Alcoholismo (IPLA) informó la clausura de cuatro fiestas estudiantiles en las que se constató la venta de bebidas alcohólicas a menores. Los operativos se realizaron durante el fin de semana en locales ubicados en la Capital y en Banda del Río Salí.

Según explicó el interventor del IPLA, Dante Loza, las intervenciones se efectuaron a partir de denuncias anónimas recibidas mediante un nuevo sistema habilitado en redes sociales. El personal del instituto acudió a los eventos, comprobó la comercialización de alcohol a personas menores de edad y procedió al cierre preventivo de los establecimientos involucrados, en consonancia con la normativa vigente que prohíbe tales prácticas.

Loza subrayó la responsabilidad compartida en materia de prevención y protección de la salud de los jóvenes: “Les pedimos a los dueños de los locales que formen parte de la concientización y cumplimiento de la ley; es una responsabilidad de todos cuidar la salud de los menores”.

La medida del IPLA busca además desalentar la oferta de alcohol en ambientes estudiantiles y reforzar los controles sobre actividades donde concurre público joven. No se precisaron aún sanciones administrativas adicionales ni el estado de las causas iniciadas, ni si hubo intervención de otras instituciones, como las áreas municipales o la policía, durante los operativos.

La clausura preventiva de estos locales se enmarca en una política de mayor fiscalización por parte del organismo, que combina la recepción de denuncias anónimas con inspecciones in situ. Las autoridades del IPLA anticiparon que continuarán recibiendo reportes a través del mecanismo digital y que profundizarán los controles para evitar la vulneración de la normativa que protege a menores frente al consumo y la comercialización de alcohol.