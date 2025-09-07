Operativo en Barrio Oeste II: incautan cocaína y armas de fuego
Los resultados obtenidos tras una serie de allanamientos en el marco de una causa por amenazas agravadas revelaron elementos que ahora serán analizados por la justicia
Este fin de semana, personal de la Comisaría Seccional Doce, dependiente de la Jefatura de Zona II de la Unidad Regional Capital, llevó a cabo tres medidas judiciales en domicilios vinculados a los autores de un hecho de amenazas agravadas. En una de las viviendas, los efectivos secuestraron 28 bochitas de cocaína, dos armas de fuego calibre 9 mm, 24 cartuchos de ese mismo calibre y un cartucho calibre 22, además de cinco teléfonos celulares.
Durante los procedimientos fueron demoradas dos personas, que quedaron a disposición de la Justicia por tenencia de estupefacientes y armas de fuego; en tanto, la investigación continúa para esclarecer la causa.