Este fin de semana, personal de la Comisaría Seccional Doce, dependiente de la Jefatura de Zona II de la Unidad Regional Capital, llevó a cabo tres medidas judiciales en domicilios vinculados a los autores de un hecho de amenazas agravadas. En una de las viviendas, los efectivos secuestraron 28 bochitas de cocaína, dos armas de fuego calibre 9 mm, 24 cartuchos de ese mismo calibre y un cartucho calibre 22, además de cinco teléfonos celulares.

Durante los procedimientos fueron demoradas dos personas, que quedaron a disposición de la Justicia por tenencia de estupefacientes y armas de fuego; en tanto, la investigación continúa para esclarecer la causa.