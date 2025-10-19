En un operativo de control vial llevado a cabo el pasado 16 de octubre, el Escuadrón Núcleo “Aguilares” de Gendarmería Nacional Argentina procedió al secuestro de una importante cantidad de precursores químicos en la localidad de Taco Ralo, departamento Graneros, provincia de Tucumán.

El procedimiento se desarrolló sobre la Ruta Nacional N° 157, durante un control de vehículos y personas. Al inspeccionar un camión con acoplado que trasladaba cargas generales desde Villa Martelli (provincia de Buenos Aires) hacia San Miguel de Tucumán, los efectivos detectaron catorce cajas cuya configuración y peso resultaron sospechosos. La apertura de dichas cajas reveló botellas de vidrio con sustancias líquidas que, según el certificado de análisis que acompañaba la carga, correspondían a precursores químicos: acetona, acetonitrilo y metanol, sustancias incluidas en las Listas I y III del Decreto 593/19 y su modificatorio 606/23 por su potencial uso en la fabricación de estupefacientes y por sus características volátiles e inflamables.

Tras activar el Registro Nacional de Precursores Químicos, el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán ordenó el traslado del vehículo al Escuadrón Aguilares para realizar un control integral, que contó además con el apoyo de un can detector de la fuerza. El resultado del procedimiento fue el secuestro de las 14 cajas que contenían: 24 botellas de acetona (1 litro), 24 botellas de acetonitrilo (1 litro), 24 botellas de metanol (1 litro) y 48 botellas de agua grado H.P.L.C. (1 litro). Salvo el agua grado H.P.L.C., las sustancias incautadas se encuentran incluidas en los listados de control nacional de precursores químicos.

El avalúo total del secuestro asciende a $4.463.600. Por disposición judicial, la carga fue incautada junto con la documentación correspondiente; el conductor y el vehículo fueron liberados una vez concluidas las actuaciones.

Este operativo se enmarca en las acciones periódicas de Gendarmería Nacional destinadas a combatir el tráfico ilícito de sustancias químicas y la cadena logística vinculada al narcotráfico en la región, y refleja el control interinstitucional y judicial desplegado ante la detección de mercancías que revisten riesgo para la salud pública y la seguridad.