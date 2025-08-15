En un reciente operativo, efectivos del Puesto de Control Burruyacú llevaron a cabo el secuestro de ocho neumáticos de origen extranjero y una bicicleta. Estos elementos estaban siendo transportados en una camioneta que provenía de la provincia de Salta e intentaba ingresar a Tucumán. La acción se realizó bajo la directiva de la Dirección General de Aduanas, la cual regula el ingreso de mercadería al país, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.

Por otro lado, en el Puesto de Control Tapia, las autoridades interceptaron un automóvil que transportaba una cantidad considerable de herramientas de trabajo, soldadores, un cuatriciclo de 50 cc y electrodomésticos, todos de origen extranjero. La mercadería carecía de la documentación necesaria que avalara su ingreso legal al país, y su valor fue estimado en aproximadamente 4.000.000 de pesos. Este tipo de intervenciones busca evitar el contrabando y proteger el comercio legítimo en la provincia.

En otra acción, en el Destacamento Fronterizo 7 de Abril, ubicado sobre la ruta nacional 34, se detuvo un camión de encomiendas que trasladaba 87 bultos de mercadería de diversos rubros. En este caso, las autoridades solicitaron la documentación pertinente, la cual no fue presentada, lo que resultó en el secuestro de la carga. Estos operativos son fundamentales para el control de las fronteras y la regulación del comercio exterior.

Las fuerzas policiales han intensificado los controles en los límites provinciales con el objetivo de prevenir maniobras delictivas, no solo en el ámbito del narcotráfico, sino también en el contrabando de mercadería. La intervención del Juzgado Federal en estos casos permite el aforo de los secuestros, asegurando que se tomen las medidas adecuadas frente a estas actividades irregulares.