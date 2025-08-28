Un procedimiento policial y judicial llevado adelante por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal culminó con el secuestro de varios carros en tren y la detención de una persona. El operativo se desarrolló sobre la traza nueva de la Ruta Nacional 38, a la altura de Santa Bárbara, y se vincula con las tareas realizadas horas antes para controlar un incendio en cañaverales.

Según informaron las fuentes oficiales, personal policial y bomberos intervinieron previamente en el mismo sector para sofocar un foco ígneo que afectó unos 300 metros lineales de cañaverales, aproximadamente a 2 kilómetros del acceso a Aguilares en dirección hacia La Cocha. Durante las labores de peritaje y constatación del lugar, los investigadores del ECIF observaron la presencia de varios carros en tren sobre la zona afectada.

Los vehículos fueron secuestrados en el marco de las actuaciones iniciadas por el Ministerio Público Fiscal. En forma paralela, una persona fue aprehendida y trasladada, junto con los elementos incautados, a la comisaría de Aguilares, donde quedó a disposición de la justicia para las diligencias correspondientes.

El incendio había generado inquietud entre los vecinos y las autoridades locales por la magnitud de las llamas y su proximidad a la ruta. La rapidez del despliegue de la comisaría de Aguilares y de los cuerpos de bomberos fue destacada en los partes oficiales, que señalaron la necesidad de contener el fuego para evitar su propagación y posibles daños a la integridad de personas o bienes.

En el marco de este episodio, las fuerzas de seguridad recordaron la importancia de reportar de inmediato cualquier conato de incendio o situación de riesgo a las líneas de emergencia habilitadas. El aviso temprano, indicaron, es fundamental para garantizar una respuesta rápida y minimizar peligros tanto para habitantes como para quienes circulan por la zona.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades judiciales evaluarán las responsabilidades que pudieran corresponder en relación con el origen del incendio y la situación de los carros secuestrados.