Facundo Ale será trasladado al penal de Benjamín Paz, donde cumplirá una prisión preventiva de 83 días, hasta el 26 de diciembre. Así lo dispuso la jueza Soledad Hernández, tras el pedido de los fiscales Mariano Fernández y Gonzalo Guerra.

El acusado declaró ante la Justicia en el marco de la causa que investiga un tiroteo ocurrido en Tafí Viejo. En su testimonio negó haber ido a provocar una pelea y sostuvo que solo fue a buscar a sus amigos a una fiesta, cuando fue atacado por sorpresa.

La magistrada ordenó que Ale no tenga ningún tipo de contacto ni comunicación con Javier “Chucky” Casanova, quien también está detenido en ese mismo penal. Además, dispuso que el joven quede bajo la guarda y responsabilidad del director del Servicio Penitenciario.

Los abogados de la familia Ale adelantaron que apelarán la decisión de la jueza. /José Romero Silva