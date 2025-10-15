En un caso que sacude a la comunidad, el uruguayo Pablo Laurta fue detenido acusado de asesinar a su esposa, a su exsuegra y a un remisero. Según la reconstrucción policial, el imputado articuló un plan que ahora justifica con la afirmación de que «todo fue por justicia», declaración que agrega una dimensión ideológica a un crimen que las autoridades investigan en busca de móviles, vínculos previos y responsabilidades, mientras familiares y vecinos afrontan el desconcierto ante una pérdida múltiple y la marcha de la pesquisa judicial procura esclarecer la cadena de hechos y determinar las penas correspondientes.