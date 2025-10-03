La Justicia solicitó al Poder Ejecutivo que ofrezca una recompensa en efectivo para la persona que aporte datos que ayuden a detener a Facundo Ale, el único prófugo por el tiroteo durante una fiesta electrónica realizada en Tafí Viejo.

El domingo 21 de septiembre, en La Foresta, se registró un enfrentamiento a disparos. Según la investigación que desarrolla el fiscal Mariano Fernández, el grupo de Ale se enfrentó a otro que estaba integrado por allegados de Javier “Chuky” Casanova. En un primer momento, la teoría era que el tiroteo se había registrado por la interna que hay en el seno de la barra brava de San Martín. Pero con el correr de los días, los resultados de los allanamientos y las acusaciones que se hicieron ambas facciones en las redes sociales surgieron indicios que la pelea también podría estar motivada por cuestiones vinculadas al narcotráfico.

Hace una semana, “Chuky” fue procesado por delitos de abuso de armas, portación de arma de guerra y tenencia de arma de guerra sin autorización legal. También se le abrió un expediente por tenencia simple de droga, ya que en su casa encontraron dosis de cocaína. Su defensor, Facundo Herrera negó las acusaciones al afirmar que el acusado no estuvo en la fiesta y pidió que se investigara la posibilidad de que se le haya plantado la droga.

Otros procesados

El martes también se procesó a otro de los participantes del tiroteo. Se trata de Joel Anaya González, integrante del clan de Los Gardelitos. Este joven de 23 años, amigo de “Chuky”, resultó herido de un disparo en la pierna. Él fue quien habría identificado a Ale como el autor del ataque. Pese a su versión, le dictaron la prisión preventiva por 35 días, pero por la lesión que presentaba, será con la modalidad de arresto domiciliario.

Su padre, Mario “Cafú” Anaya, también fue procesado, pese a que no estuvo en el enfrentamiento de Tafí Viejo. El viernes, fue aprehendido porque en su casa encontraron armas, pero al día siguiente fue liberado, aunque seguía ligado a la causa. El martes, en un allanamiento en el que buscaban a su hijo, volvieron a descubrir que tenía pistolas en su poder. Los investigadores sospechan que habría decidido correr ese riesgo por temor a sufrir un ataque.

El prófugo

Ale se encuentra prófugo desde hace una semana. Sus defensores, Ricardo Fanlo y Agustín Monteros anunciaron dos veces que lo presentarían ante las autoridades, primero el lunes y después, el miércoles. En ambas oportunidades señalaron que no cumplieron con lo prometido porque no le habían dado las garantías necesarias de que tendría protección especial.

Ante esa situación Fernández decidió iniciar un trámite para que el Poder Ejecutivo ofreciera una recompensa a la o a las personas que ofrecieran los datos necesarios para detener al hijo de Ángel “El Mono” Ale. Aunque no se confirmó el monto, fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que sería $15 millones.

Los allegados al joven dijeron que no sólo teme por su vida, sino que además, sus familiares aseguran que no quieren que su imagen con el chaleco antibalas y el casco que normalmente portan los detenidos considerados peligrosos sea utilizado como una foto política. / La Gaceta