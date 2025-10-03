El comisario inspector Marcelo Lazarte, segundo jefe de la inteligencia policial provincial, confirmó la detención de Facundo Ale. “En horas del mediodía se detuvo a Facundo Ale”, dijo, y precisó que el procedimiento se concretó en una zona rural de Cañada de los Arenales, departamento Leales.

Lazarte enfatizó que el joven no se entregó voluntariamente y que las fuerzas policiales desplegaron anoche múltiples allanamientos en búsqueda de su paradero, que culminaron con la detención de hoy. “Desde la policía se desplegaron ayer varios allanamientos en busca de su paradero”, sostuvo, y destacó el trabajo articulado entre distintas dependencias.

Según el segundo jefe de inteligencia, Ale fue interceptado en un camino vecinal cercano al límite con Santiago del Estero, donde fue rodeado por los efectivos que participaron del operativo. “Fue detenido en un camino vecinal cerca del límite con Santiago del Estero, en donde fue rodeado producto del trabajo de varias dependencias de la policía”, explicó Lazarte.

En contraste con versiones públicas, Lazarte dijo que la fuerza nunca dejó de buscarlo pese a anuncios de su padre sobre una posible entrega. “La policía nunca dejó de buscar por sus medios el paradero de Facundo Ale”, afirmó, y añadió que la finca donde fue hallado ya había sido allanada en 2022 por investigaciones anteriores.

El momento en el que Facundo Ale es detenido