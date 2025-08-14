Pasajero sorprendido con 49.500 dólares en un colectivo

En un reciente operativo realizado por la Sección Seguridad Vial Autopista Norte, perteneciente al Escuadrón Seguridad Vial Autopista "Noroeste", se llevó a cabo la detención de un colectivo de larga distancia en la Autopista Panamericana, específicamente a la altura del Peaje Campana. Este colectivo provenía de la terminal de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tenía como destino la ciudad de Rosario, ubicada en la provincia de Santa Fe.

Durante el procedimiento de inspección, los efectivos de seguridad se acercaron a uno de los pasajeros, donde, al solicitarle que exhibiera sus pertenencias, se observó que poseía una cantidad significativa de dólares estadounidenses. Ante esta situación, se le solicitó al ciudadano que presentara la documentación que justificara el traslado de dicha moneda extranjera. Sin embargo, el pasajero manifestó no contar con el respaldo documental correspondiente para la cantidad de dinero que llevaba consigo.

Posteriormente, y en presencia de testigos, los funcionarios procedieron a contabilizar el efectivo, que arrojó un total de 49.500 dólares. Dada la falta de justificación adecuada para el traslado de esta suma en moneda extranjera, el asunto fue remitido al Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro.

Este órgano judicial dispuso el secuestro del dinero y ordenó la detención del involucrado, marcando así un procedimiento que pone de relieve la vigilancia y control que se ejerce en las rutas nacionales respecto a la circulación de grandes sumas de divisas.