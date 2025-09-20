Pelea a la salida de un boliche en Av. Sarmiento: un joven de 20 años falleció

Según las primeras informaciones, el fatal desenlace ocurrió cuando dos jóvenes se tomaron a golpes de puño en plena avenida Sarmiento al 1.200 (esquina Suipacha), en la zona tradicional de bares y sangucherías.

De acuerdo con lo informado por el periodista César Juárez, la víctima recibió un golpe de puño que lo hizo caer, golpeando su cabeza "contra el cordón de la vereda o el refugio de colectivo", falleciendo en el acto.

La Policía de la Provincia se encuentra en la zona realizando las pericias pertinentes, mientras que el otro joven ya está detenido.

Noticia en desarrollo…