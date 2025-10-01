Una periodista tucumana que denunció en marzo pasado presunto abuso sexual por parte de cuatro exjugadores de Vélez intentó quitarse la vida en la mañana del martes 30 de septiembre en una zona céntrica de la provincia. Según el periodista Pablo Carroza, la joven intentó arrojarse desde la terraza donde se encontraba, pero un empleado de mantenimiento intervino a tiempo y evitó la caída. La mujer, de 25 años, según expresó Carroza, permanece bajo tratamiento psicológico tras el episodio.

La denuncia inicial fue presentada después del partido entre Atlético Tucumán y Vélez en la Copa de la Liga y recayó en la fiscalía a cargo de Adriana Reinoso Cuello. La causa reúne el testimonio de la denunciante y material extraído de chats de WhatsApp atribuidos a los cuatro acusados: José Florentín, Abiel Osorio, Sebastián Sosa y Braian Cufré. Pese a ello, y aunque la investigación se inició en marzo del año pasado, hasta el momento no fue elevada a juicio.

En los últimos días se produjo un cruce de presentaciones judiciales y declaraciones públicas: la periodista fue denunciada por supuesto falso testimonio por parte de uno de los aludidos, mientras que la defensa de la joven caracteriza la respuesta como una “denuncia espejo” que, afirman, busca desviar la atención y generar ruido mediático. Por su parte, uno de los jugadores denunció la existencia de un plan para sostener la acusación con el apoyo de un diputado y letrados.

La investigación continúa abierta en la fiscalía, que deberá evaluar las pruebas y los testimonios recopilados para resolver los pasos procesales a seguir. La situación mantiene a las partes en litigio y genera inquietud en la comunidad local, que espera definiciones que determinen si la causa avanzará hacia juicio oral o si se producirán nuevas medidas judiciales.