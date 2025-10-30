Una polémica se desató en los últimos días por un spot publicitario de la Policía de Córdoba, en el que un delincuente tiene puesta una camiseta del club Central Córdoba de Rosario. A raíz de esto, la institución deportiva amenazó con iniciar acciones legales.

La publicidad fue realizada y subida a las redes sociales por la Policía cordobesa, conocida por sus spots cargados de música y humor; esta vez fue publicado con fines de promoción de la Escuela de Oficiales de Policía “Libertador General Don José de San Martín”, según consignó el medio cordobés El Doce TV.

En el video se puede ver a un delincuente a bordo de una moto robándole el celular a una mujer. Después de ser perseguido, los agentes lo detienen. Durante el video se ve al ladrón vestido con una de las camisetas alternativas del club Central Córdoba de Rosario.

A raíz de esta situación, el club de Tablada emitió un duro comunicado, en el que amenazó con tomar acciones legales si la Policía no borraba el video de las redes sociales.

“El Club Atlético Central Córdoba expresa su más enérgico repudio y rechazo hacia la reciente campaña publicitaria de la Policía de Córdoba, que ha generado controversia debido a la utilización de nuestra indumentaria en un contexto de actividades delictivas", indicaron primero desde el club.

“Exigimos a la Policía de Córdoba la inmediata remoción del aviso publicitario. De lo contrario, nos veremos obligados a accionar por la vía legal, a fin de preservar el buen nombre de nuestra institución", cerraron.

Incluso, más tarde, el titular de la institución deportiva, Omar Vicente, se mostró molesto con el spot de la Policía. “Fue una falta de respeto total usar la camiseta de nuestro club, dando a entender que de alguna manera estamos asociados a la delincuencia”, dijo en diálogo con el medio santafesino La Capital.

“Es una barbaridad, esperamos las disculpas del caso y que bajen ese video", pidió.

Finalmente y tras la polémica, la Policía eliminó el spot y pidió disculpas a Central Córdoba de Rosario. “Pedimos disculpas a la prestigiosa institución deportiva por cualquier ofensa o malestar que hayamos causado”, expresaron las autoridades.

“Al respecto, aclaramos que de ninguna manera el contenido generado tuvo como objetivo faltar el respeto al club, como así tampoco con actividades delictivas. El uso de la indumentaria fue circunstancial, con el único objetivo de alentar a los jóvenes de nuestra provincia a sumarse a nuestra querida Escuela de Oficiales”, sumaron. /LN