En Yerba Buena, un entrenador de una escuela de fútbol infantil fue detenido, acusado de acosar a alumnos cuyas edades oscilan entre 11 y 15 años. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

El arresto se concretó luego de un operativo policial en el que se localizó al sospechoso oculto en la vivienda de un familiar. Según fuentes judiciales, las víctimas formaban parte activa de las actividades deportivas que dirigía el profesor. Los investigadores advierten que pueden sumarse nuevas denuncias conforme avance la toma de testimonios a las familias involucradas.

Patrón de conducta y reacción de los padres

De acuerdo con las denuncias, el acusado contactaba a sus alumnos mediante mensajes solicitando encuentros fuera de los entrenamientos y enviando contenido considerado inapropiado. Una de las querellantes aseguró que el técnico intentó convocar a su hijo con la excusa de “enseñarle a fumar”.

Un padre que advirtió la situación se hizo pasar por su hijo al responder un mensaje del entrenador, concertó un encuentro y logró confrontarlo. Tras ese episodio, el denunciante consiguió apoderarse del teléfono del sospechoso.

Evidencia hallada en el dispositivo

Al acceder al dispositivo, los progenitores afirmaron haber encontrado material comprometedor. Relataron la presencia de fotos, videos, búsquedas en Instagram y conversaciones con los chicos. También mencionaron el hallazgo de un video particularmente perturbador que, según describieron, involucraría a un niño de unos seis años.

Otra madre detalló que su hijo de 15 años era acosado por el profesor vía WhatsApp, y que esa situación fue advertida gracias a la intervención del padre de otro alumno. Una denunciante, que remarcó que el acusado llevaba 11 años vinculado a la escuela, expresó su preocupación por el alcance del posible daño causado a la comunidad infantil.

Además, se informó que la madre del sospechoso visitó el domicilio de una denunciante para ofrecerle dinero con la intención, según la acusación, de evitar que la presentación judicial siguiera su curso.

Desarrollo del proceso judicial

Las autoridades pidieron tranquilidad a la comunidad y destacaron que la Policía y el Ministerio Público Fiscal trabajan de forma coordinada para el esclarecimiento de los hechos. El MPF señaló que la investigación se lleva adelante bajo estricta reserva para proteger la identidad y los derechos de los menores y para no entorpecer el proceso judicial.

El caso provocó conmoción en la comunidad deportiva de Yerba Buena. La Justicia de Tucumán continuará con declaraciones e indagatorias para determinar el alcance de las acusaciones contra el técnico deportivo y las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse.