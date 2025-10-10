Durante la tarde del jueves, la Comisaría de Tafí del Valle intervino en un incendio en el barrio La Quebradita, donde las llamas se acercaban a una zona con casas de veraneantes. La rápida movilización de los efectivos y la coordinación con Bomberos Voluntarios resultaron determinantes para evitar una mayor propagación del siniestro.

Tras la alerta de vecinos, personal policial se desplazó de inmediato y trabajó junto a los bomberos en tareas de contención y sofocamiento. Por este incidente no se registraron personas heridas ni con lesiones.

Una vez extinguido el foco principal, se realizó un relevamiento entre los vecinos presentes para recabar datos sobre lo ocurrido. La información reunida será clave para las pericias y la investigación destinada a determinar el origen del incendio.

Autoridades locales destacaron la importancia de la colaboración vecinal y la pronta respuesta de las fuerzas de seguridad y bomberos.