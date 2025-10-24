Este viernes 24 de octubre se llevó a cabo, a pedido del Ministerio Fiscal, la audiencia de control de la detención, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción contra un hombre acusado de cometer múltiples hechos de índole sexual en perjuicio de menores de edad.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Género II,

dirigida por Alejandra Navarro, quien fue representada en esta oportunidad por el auxiliar de fiscal Juan Manuel Vilardi.

Durante la audiencia, el representante de la UFI formuló cargos contra el sospechoso de 36 años, quien se desempeñaba como entrenador de una escuelita de fútbol informal en Yerba Buena.

Según la acusación, el imputado habría aprovechado su rol de referente deportivo para contactar a adolescentes de entre 11 y 15 años, enviándoles mensajes de contenido sexual y realizando proposiciones de carácter explícito a través de la aplicación WhatsApp.

Vilardi solicitó la prisión preventiva por el término de 60 días, argumentando la necesidad de garantizar el normal desarrollo de la investigación, ya que se esperan nuevas declaraciones y podrían incorporarse más víctimas al presente legajo, alegando también que la pena en expectativa, dada la multiplicidad de víctimas, será una condena efectiva.

El juez interviniente hizo lugar a lo solicitado por el MPF, disponiendo que el acusado permanezca detenido mientras se desarrollan las medidas investigativas.

Los hechos descriptos corresponden a los delitos de grooming, abuso sexual simple en grado de tentativa, corrupción de menores agravada y producción de material de abuso sexual infantil, todos ellos en concurso real.

Modus operandi

En uno de los casos, ocurrido el 19 de octubre de 2025, el imputado habría iniciado una conversación con un menor, enviándole mensajes de contenido sexual explícito y citándolo en la cancha del Vivero Municipal de Yerba Buena, donde fue sorprendido por el padre de la víctima, quien impidió el encuentro y provocó la huida del acusado.

En otro hecho, el sospechoso habría mantenido comunicaciones con un adolescente a quien enviaba mensajes con connotación sexual.

Un tercer caso involucra a un joven que asistía a los entrenamientos, a quien el acusado habría instado a realizar actos de significación sexual.

Las víctimas tienen entre 11 y 15 años, y la Fiscalía no descarta la aparición de nuevas denuncias mientras continúa la investigación.

Detención del sospechoso

El pasado miércoles 23 de octubre, en horas de la noche, personal del Departamento de Inteligencia Criminal concretó la detención del sujeto, quien era buscado desde hacía varios días tras la presentación de denuncias formales.

El operativo se llevó a cabo en la zona sur de San Miguel de Tucumán, sobre avenida Jujuy, en cercanías de Villa Angelina, cuando el acusado se desplazaba junto a un familiar, y no opuso resistencia.