Procesan a un hombre por una estafa de $200 millones con cheques falsos a una empresa de semirremolques

El Ministerio Público Fiscal de Tucumán procesó a Claudio Romano, de 46 años, acusado de haber llevado a cabo una estafa millonaria contra la empresa Idero SRL, dedicada a la fabricación de semirremolques, con sede en la provincia de Santa Fe. La maniobra —basada en la entrega de cheques falsos— habría generado un perjuicio económico superior a los $200 millones.

La causa es investigada por la Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, a cargo de Diego Hevia. Según la denuncia Romano inició las operaciones en octubre de 2024, cuando se contactó con la empresa para comprar dos semirremolques. La primera operación, por un monto de $130 millones, se concretó con el pago de 20 cheques de $6,5 millones cada uno, emitidos a nombre de su pareja. Los documentos fueron cobrados sin inconvenientes, lo que generó confianza en la firma.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, esa transacción inicial fue parte de un ardid planificado para simular solvencia financiera y facilitar nuevas estafas.

En noviembre, Romano volvió a contactar a la firma y aseguró trabajar como proveedor de una empresa minera china en Fiambalá, provincia de Catamarca. En ese contexto, compró dos unidades más y prometió una futura adquisición de 48 vehículos. Para respaldar la operación entregó cheques físicos y electrónicos de entre $6,5 y $13 millones, varios de los cuales fueron rechazados por falta de fondos.

El 13 de marzo de 2025, la empresa le entregó otros dos semirremolques, sin saber que los documentos entregados no tenían respaldo. Más tarde concretó una tercera compra por $25 millones, también mediante cheques sin fondos. En total, Romano logró hacerse con cinco unidades, hasta que la empresa detectó la maniobra y bloqueó las últimas facturas y los certificados de fabricación de los vehículos.

La denuncia fue presentada en mayo por el abogado Juan Colombres Garmendia. Tras varios meses de investigación, el 28 de agosto se realizaron allanamientos en un predio de la minera en Fiambalá, donde se recuperaron dos de los semirremolques. Ese mismo día, Romano fue detenido en un domicilio de San Miguel de Tucumán.

En la audiencia, la auxiliar fiscal Natalia María Carabajal formuló cargos contra el acusado y presentó como pruebas 28 cheques físicos y electrónicos, facturas, remitos, informes del Banco Central, registros de dominio y otros documentos contables.

Carabajal destacó que la estafa afectó gravemente la capacidad operativa de la firma para cumplir con sus compromisos comerciales.

La fiscalía también recordó que Romano había accedido en 2018 a una suspensión de juicio a prueba por una causa por robo doblemente calificado en Salta.

Tras evaluar las pruebas, la jueza Fanny Siriani hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dictó 28 días de prisión preventiva para el imputado, mientras avanza la investigación para dar con su pareja, actualmente prófuga, señalada como coautora de la estafa. /Contexto