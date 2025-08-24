En un puesto de control en Burruyacú, sobre la ruta provincial 304, un operativo de la Dirección General de Unidades Especiales detuvo a un hombre oriundo de la localidad de Garmendia cuando circulaba en un automóvil de alta gama y, al cotejar sus datos mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se constató una orden de captura vigente relacionada con una causa por abuso sexual contra una menor. Tras la verificación, los efectivos procedieron a detener al imputado y a ponerlo a disposición de la justicia.