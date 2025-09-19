Sigue la búsqueda del puma suelto dentro de un barrio privado en la localidad bonaerense de Pilar. En ese contexto se conocieron las imágenes del animal deambulando por la zona y crece el temor entre los vecinos.

Con este panorama, el operativo de búsqueda cuenta con drones y personal especializado por tierra. El animal fue detectado durante la madrugada del martes en el perímetro externo de Los Jazmines, uno de los barrios internos de Pilar del Este.

En diálogo con el programa Mediodía Noticias (eltrece), los vecinos se mostraron preocupados por la situación que viven. “Dijeron que se comió un canario, hay miedo por las mascotas, acá nunca pasó algo así”, precisó un hombre.

Otros aseguraron que realizan actividades a diario en el predio o caminan para trasladarse dentro del perímetro señalado, pero que no lo vieron. Sin embargo, aseguran que tomaron otras medidas ante el temor de poder cruzarlo.

Ante esta situación, crecen las hipótesis que manejan las autoridades con respecto al origen del felino: una de ellas sostiene que pudo haber sido criado como mascota, fuera del barrio privado, y se escapó. Otra pone en la mira a un circo que está ubicado cerca del barrio privado.

La aparición de un puma en esta zona no resulta del todo extraña. Pilar del Este se encuentra rodeado de chacras y terrenos semirurales, lo que facilita el desplazamiento de fauna silvestre.

Sin embargo, no deja de llamar la atención que un puma de estas características llegue tan cerca de áreas densamente habitadas.

Consultados por medios locales, especialistas recordaron que se trata de un animal que probablemente se encuentra desorientado y fuera de su hábitat natural, lo que lo vuelve aún más peligroso.

¿Qué hacer si te encontrás con un puma?

Según el Ministerio de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, es fundamental mantener la calma y seguir una serie de pautas para evitar riesgos: